11 сентября, 10:37
2

Символ города: российский БпЛА попал в собор – старейшее каменное здание Сум

Ирина Марцияш

Оккупанты продолжают террор Сум. Так, российский БпЛА попал в собор –символ города в центре Сум.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу ОВА Олега Григорова.

Что известно об ударе по собору в центре Сум?

Утром в четверг, 11 сентября, глава ОВА сообщил, что российский дрон попал в собор – символ города в центре Сум.

В результате удара вражеского беспилотника зафиксированы повреждения. Сейчас информация о пострадавших уточняется.

Указывается, что на месте уже работают все необходимые службы и продолжается обследование территории.

Свято-Воскресенский кафедральный собор ПЦУ – старейшее каменное здание Сум, памятник архитектуры национального значения.

Атака по такой святыне – еще одно свидетельство циничных преступлений России против гражданских и нашего культурного наследия, 
– отметил глава ОВА.

Атака по Сумах 11 сентября: главное

  • Оккупанты терроризируют Сумы с вечера 10 сентября. Тогда поздно вечером в городе прогремел взрыв. Снова было громко около 1 часа ночи, а в области фиксировали "Шахеды".
  • Вскоре появилась информация, что россияне атаковали ударными беспилотниками гражданскую инфраструктуру в Заречном районе города.
  • Основной удар пришелся не на жилой сектор. Прошло без пострадавших, однако зафиксировали пожар и разрушения.
  • В то же время в горсовете также добавили, что попадание беспилотников было по одному из учебных заведений.
  • Уже на рассвете 11 сентября в регионе снова было громко. Так, около половины 7 часов утра и в 10 часов в областном центре в очередной раз прозвучали взрывы.