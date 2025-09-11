Символ города: российский БпЛА попал в собор – старейшее каменное здание Сум

Оккупанты продолжают террор Сум. Так, российский БпЛА попал в собор –символ города в центре Сум.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу ОВА Олега Григорова.

Что известно об ударе по собору в центре Сум?

Утром в четверг, 11 сентября, глава ОВА сообщил, что российский дрон попал в собор – символ города в центре Сум.

В результате удара вражеского беспилотника зафиксированы повреждения. Сейчас информация о пострадавших уточняется.

Указывается, что на месте уже работают все необходимые службы и продолжается обследование территории.

Свято-Воскресенский кафедральный собор ПЦУ – старейшее каменное здание Сум, памятник архитектуры национального значения.

Атака по такой святыне – еще одно свидетельство циничных преступлений России против гражданских и нашего культурного наследия,

– отметил глава ОВА.

Атака по Сумах 11 сентября: главное