Символ города: российский БпЛА попал в собор – старейшее каменное здание Сум
Оккупанты продолжают террор Сум. Так, российский БпЛА попал в собор –символ города в центре Сум.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу ОВА Олега Григорова.
Что известно об ударе по собору в центре Сум?
Утром в четверг, 11 сентября, глава ОВА сообщил, что российский дрон попал в собор – символ города в центре Сум.
В результате удара вражеского беспилотника зафиксированы повреждения. Сейчас информация о пострадавших уточняется.
Указывается, что на месте уже работают все необходимые службы и продолжается обследование территории.
Свято-Воскресенский кафедральный собор ПЦУ – старейшее каменное здание Сум, памятник архитектуры национального значения.
Атака по такой святыне – еще одно свидетельство циничных преступлений России против гражданских и нашего культурного наследия,
– отметил глава ОВА.
Атака по Сумах 11 сентября: главное
- Оккупанты терроризируют Сумы с вечера 10 сентября. Тогда поздно вечером в городе прогремел взрыв. Снова было громко около 1 часа ночи, а в области фиксировали "Шахеды".
- Вскоре появилась информация, что россияне атаковали ударными беспилотниками гражданскую инфраструктуру в Заречном районе города.
- Основной удар пришелся не на жилой сектор. Прошло без пострадавших, однако зафиксировали пожар и разрушения.
- В то же время в горсовете также добавили, что попадание беспилотников было по одному из учебных заведений.
- Уже на рассвете 11 сентября в регионе снова было громко. Так, около половины 7 часов утра и в 10 часов в областном центре в очередной раз прозвучали взрывы.