В Японии стреляли в экс-премьера страны Синдзо Абэ во время уличного выступления

Неизвестные выстрелили в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абе. Это произошло 8 июля в городе Нара, где он выступал с речью.

Известно, что стреляли в Синдзо Абе в 11:30 8 июля. В СМИ сообщают, что в экс-премьера стреляли из ружья. В результате он упал и потерял много крови.

Читайте также Япония выделит Украине 100 миллионов и поможет с зерном и жильем для переселенцев

По Синдзо Абэ стреляли во время его выступления в городе

Заметим, что бывший премьер-министр с утра выступал с речью. Ее он произносил вблизи станции Ямато-Сайдайдзи, что в городе Нара. Во время этого он потерял сознание. Как отметил репортер NHK, этому предшествовал звук, похожий на выстрел.

Вскоре появилась информация, что Синдзо Абе был ранен. Злоумышленник попал экс-премьеру в грудь. Бывшего высокопоставленного чиновника уже доставили в больницу. Вскоре журналисты NHK сообщили, что Синдзо Абэ перевезли в Медицинский университет Нары.

Соответствующую информацию подтвердил представитель фракции Абе Либерально-демократической партии. Он отметил, что в префектуре Нара действительно произошло нападение на бывшего премьер-министра.

Могли выстрелить из дробовика

Правоохранители заметили, что по Синдзо Абе могли открыть огонь из дробовика. Неизвестный стрелял в бывшего премьера Японии со спины. Что касается состояния политика, то о нем пока нет информации.

Позже ситуацию прокомментировал чиновник по городской пожарной охране Нара. Он отметил, что во время выступления действительно потерял сознание какой-то мужчина. Его имя по понятным причинам не называют. Известно, что потерпевший был госпитализирован. Никакой дополнительной информации, учитывая врачебную тайну, он не озвучил.

Известно, что Синдзо Абе прибыл в Нару, чтобы поддержать кандидатов от партии на выборах в Сенат. После этого он должен был выступить на улицах Киото.

Отметим, что Синдзо Абе был несколько раз премьер-министром Японии. С 26 сентября 2006 года по 26 сентября 2007 года, а также с 26 декабря 2012 года по 16 сентября 2020 года. Он также осуществлял официальный визит в Украину 5 июня 2015 года. Интересно, что это был первый визит высокопоставленного чиновника такого ранга в истории японско-украинских отношений.

Достойно внимания – ЕС выделит новую значительную финансовую помощь Украине: смотрите видео