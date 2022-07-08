В Японії стріляли в експрем'єра країни Сіндзо Абе під час вуличного виступу

Невідомі вистрелили у колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе. Сталось це 8 липня у місті Нара, де він виступав із промовою.

Відомо, що стріляли в Сіндзо Абе об 11:30 8 липня. У ЗМІ повідомляють, що по експрем'єрові стріляли з рушниці. Внаслідок цього він упав і втратив багато крові.

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По Сіндзо Абе стріляли під час його виступу у місті

Зауважимо, що колишній прем'єр-міністр зранку виступав з промовою. Її він виголошував поблизу станції Ямато-Сайдайдзі, що у місті Нара. Під час цього він знепритомнів. Як зауважив репортер NHK, цьому передував звук, схожий на постріл.

Невдовзі з'явилась інформація, що Сіндзо Абе поранили. Зловмисник влучив експрем'єрові у груди. Колишнього високопосадовця вже доставили до лікарні. Невдовзі журналісти NHK повідомили, що Сіндзо Абе перевезли до Медичного університету Нари.

Відповідну інформацію підтвердив представник фракції Абе Ліберально-демократичної партії. Він зауважив, що у префектурі Нара дійсно стався напад на колишнього прем'єр-міністра.

Могли вистрелити з дробовика

Правоохоронці зауважили, що по Сіндзо Абе могли відкрити вогонь з дробовика. Невідомий стріляв у колишнього прем'єра Японії зі спини. Що стосується стану політика, то про нього наразі інформації немає.

Пізніше ситуацію прокоментував чиновник із міської пожежної охорони Нара. Він зауважив, що під час виступу дійсно знепритомнів якийсь чоловік. Його ім'я, зі зрозумілих причин, не називають. Відомо, що потерпілого госпіталізували. Жодної додаткової інформації, враховуючи лікарську таємницю, він не озвучив.

Відомо, що Сіндзо Абе прибув до Нари задля того, щоб підтримати кандидатів від партії на виборах до Сенату. Після того він мав би виступити на вулицях Кіото.

Зауважимо, що Сіндзо Абе був прем'єр-міністром Японії кілька разів. З 26 вересня 2006 рові по 26 вересня 2007, а також з 26 грудня 2012 по 16 вересня 2020 року. Він також відвідував з офіційним візитом Україну 5 червня 2015 року. Цікаво, що це був перший візит високопосадовця такого рангу в історії японсько-українських відносин.

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