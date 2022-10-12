Террор местных в Мелитополе усилился: как изменилась жизнь в Запорожье после аннексии

Местные власти Мелитополя сообщили, что после аннексии Россией оккупированных территорий там изменилось только одно – усилился террор. В частности, россияне продолжают обстреливать город и запугивают население.

Что изменилось в Мелитополе после аннексии

Об этом 24 каналу рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что россияне терроризируют население оккупированного города. В частности, оккупанты заставляют местных получать российские паспорта.

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По его словам, даже коммунальщиков, работающих, несмотря на оккупацию, заставляют брать российские паспорта . Если те отказываются – их просто увольняют. Но местные жители не хотят сотрудничать с оккупантами.

Также россияне приступили к полноценной мобилизации на территории временного оккупированного Мелитополя. Они могут схватить человека прямо на улице и отвезти его в фейковый военкомат, где собирают паспортные данные. Кого задерживают на часы, а кого - на несколько дней. Затем могут призвать в любую минуту,

– объяснил Федоров.

Он отметил, что в то же время коллаборанты, согласившиеся получить российские паспорта, останавливают прямо на блокпостах и сразу забирают в свою армию.

Мэр Мелитополя добавил, что за последние дни, в частности, после взрывов на Крымском мосту, россияне начали рассылку по своим коллаборантам и всех призывают переезжать в Крым из-за опасности.

Интересно, что ФСБшники еще несколько недель назад сбежали из Мелитополя и вывезли свои семьи. "Это произошло после того, как они поняли, что теряют Херсонское направление и в Мелитополе им не будет сладко", — сказал он.

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Из Запорожья массово вывозят детей

Как отметил Федоров, россияне начали вывозить украинских детей из Запорожской области. Уже есть факты, что из Энергодара в Евпаторию вывезли около 300 детей.

Сейчас набирают детей из Мелитополя, чтобы вывезти их в Крым или Краснодарский край. Это делают, чтобы родителей детей держать в заложниках и прикрываться ими,

– сказал мэр города.

Он подчеркнул, что детей вывозят под видом "бессрочных каникул". Так, оккупанты говорят родителям, что хотят вывезти детей во время "каникул" на "оздоровление" в оккупированный Крым и Краснодар.

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