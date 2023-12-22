Во власти России царит сильное недоверие: когда возможен раскол элит

После мятежа и гибели Евгения Пригожина в российских элитных кругах царит атмосфера недоверия. Ближе к весне, когда пройдут президентские выборы, она может усилиться.

Публицист, галерист, политтехнолог Марат Гельман предположил 24 Каналу, когда произойдет раскол с попыткой устранить Владимира Путина. По его словам, толчком может быть не желание лучшего будущего без диктора, а чувство угрозы от него.

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"Тогда они на что-то могут отважиться", – подчеркнул Гельман.

Российские элиты не имеют другого выхода

Одним из возможных преемников Путина называют секретаря совбеза Николая Патрушева. Кстати, журналисты The Wall Street Journal считают, что именно он организовал убийство Евгения Пригожина.

Когда представители номенклатуры почувствуют, что потеряли неприкосновенность и в любой момент от них могут избавиться, они постараются действовать на опережение, чтобы ослабить Путина.

Убежать им не удастся – они уже подсанкционные. У них будет один выход,

– констатировал Гельман.

Однако сегодня рассчитывать на какой-либо конкретный сценарий нельзя. Как и на то, что с изменением власти политика страны-агрессора существенно изменится. Поэтому нужно готовиться к затяжной войне.

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