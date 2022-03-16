В СИЗО Харькова нашли мертвыми двоих мужчин, задержанных раньше мародерства

В Харьковском СИЗО нашли мертвыми двоих мужчин. Днем ранее они были задержаны правоохранителями за мародерство.

Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов на своей странице в фейсбуке.

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По информации следователя, после всех юридических процедур двоих задержанных мародеров направили в следственный изолятор. На следующий день в камере их обнаружили мертвыми.

Пока причины смерти мародеров устанавливаются. По данному факту зарегистрировано уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство".

Не мародерствуйте. Берегите свою жизнь,

– подчеркнул Сергей Болвинов.

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