В СИЗО Харькова нашли мертвыми двоих мужчин, задержанных раньше мародерства
16 марта 2022 , 12:12Читати новину українською
Источник:фейсбук Сергея Болвинова
В Харьковском СИЗО нашли мертвыми двоих мужчин. Днем ранее они были задержаны правоохранителями за мародерство.
Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов на своей странице в фейсбуке.
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По информации следователя, после всех юридических процедур двоих задержанных мародеров направили в следственный изолятор. На следующий день в камере их обнаружили мертвыми.
Пока причины смерти мародеров устанавливаются. По данному факту зарегистрировано уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство".
Не мародерствуйте. Берегите свою жизнь,
– подчеркнул Сергей Болвинов.
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