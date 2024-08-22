Студентка обвинила преподавателя КНУ в домогательствах: девушка рассказала детали инцидента

Студентка Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Марина Калашникова столкнулась с домогательствами со стороны преподавателя Алексея Савчука. Она раскрыла детали этого инцидента.

8 июля студентка второго курса магистратуры учебно-научного центра "Институт биохимии медицины" работала в научной лаборатории под руководством заведующего кафедрой биохимии Алексея Савчука. Тогда преподаватель попытался поцеловать ее.

Смотрите также МОН призывает вузы не требовать оплаты полной стоимости обучения от абитуриентов

Преподаватель заманил студентку в кабинет и поцеловал

Девушка признается, замечать странные проявления внимания со стороны научного руководителя начала еще в феврале 2024-го.

"К примеру, когда он учил меня работать с новым прибором, то мог положить руки на плечи или взять меня за руку. В таких ситуациях я старалась держать дистанцию и отходила подальше", – говорит Марина Калашникова.

8 июля Савчук пригласил Марину в отдельный кабинет для обсуждения рабочих вопросов. Девушка отмечает, что это обычная практика, и она не имела подозрений.

Мы поговорили и потом все случилось: он снял мои очки, взял за щеки и поцеловал меня. Я была шокирована, оттолкнула его, спросила, что он делает, на что услышала ответ на русском: "Ничего страшного, всегда хотел это попробовать". Я схватила очки и выбежала. После этого я была настолько шокирована, что какое-то время просто не могла прийти в себя, действовала как на автомате,

– вспоминает студентка.

После того инцидента Марину Калашникову уволили из лаборатории, но она продолжила обучение в вузе. В настоящее время девушка занимается психологом.

Важно. Ректор Киевского национального университета Владимир Бугров рассказал, что институт биохимии и медицины провел служебное расследование, его материалы сейчас прорабатывают.

Пострадавшая сообщила об этой ситуации в администрацию Киевского университета и обратилась в полицию. Она отмечает, что намерена защитить себя и предотвратить повторение подобных случаев в будущем.