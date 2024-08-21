Так, при заключении договоров об обучении со студентами, претендующих на получение гранта на обучение, вуз должен учитывать размер государственного гранта, предоставленного студенту/студентке. А также – корректировать график оплаты стоимости обучения по контракту.

Смотрите также Заканчивается подача заявлений на поступление в магистратуру

МОН призывает вузы не взимать полную оплату за обучение

Практика требования оплаты полной стоимости с последующим возвратом средств студенту/студентке после поступления на счет вуза государственного гранта не является приемлемой, отмечают в МОН.

В рамках пилотного проекта по внедрению государственных грантов МОН акцентирует на необходимости учета государственных грантов при планировании оплаты обучения. Такая практика предусмотрена в договорах между учебными заведениями, которые участвуют в пилотном проекте по внедрению государственных грантов и МОН.

Опановувати перспективний фах за гнучким графіком – це реальність завдяки дистанційному коледжу OPTIMA! Долучайтесь до безплатного вебінару, де можна дізнатись все про вступ і переваги дистанційного навчання. Не пропустіть шанс розпочати успішну кар'єру вже після 9 класу!

Отметим, что сейчас подписаны договоры между МОН и 152 государственными и частными учебными заведениями из разных регионов Украины. Количество участников проекта продолжает расти. Ознакомиться со списком можно по ссылке.