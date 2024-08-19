Сумма будет зависеть от специальности и полученных баллов на НМТ. Кто может претендовать на грант, рассказал гендиректор директората профессионального предвысшего, высшего образования Министерства образования и науки Украины Олег Шаров.

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Какие баллы НМТ нужно иметь, чтобы получить грант

Чиновник рассказал: чтобы получить государственный грант, абитуриент должен иметь в результатах НМТ (ВНО) не менее 150 баллов по любым двум предметам (грант первого уровня) или не менее 170 баллов по любым двум предметам (грант второго уровня).

Также добавил, что гранты первого уровня предусмотрены не для всех специальностей. То есть не все контрактники смогут получить грант, а только те из них, кто продемонстрировал определенный уровень подготовки (условно не ниже среднего) по результатам независимого оценивания знаний.

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Шаров также сообщил: если суммы гранта будет достаточно, чтобы полностью закрыть контрактную оплату, это будет означать, что обучение для студента станет бесплатным. Если же суммы гранта на полную оплату обучения не будет хватать, тогда грант будет частичным, и это будет означать, что остальную сумму семья или предприятие будут платить из собственных средств.