Сума залежатиме від спеціальності та отриманих балів на НМТ. Хто може претендувати на грант, розповів гендиректор директорату фахової передвищої, вищої освіти Міністерства освіти і науки України Олег Шаров.

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Які бали НМТ потрібно мати, щоб отримати грант

Посадовець розповів: щоб отримати державний грант, вступник повинен мати в результатах НМТ (ЗНО) не менш як 150 балів із будь-яких двох предметів (грант першого рівня) або не менш як 170 балів із будь-яких двох предметів (грант другого рівня).

Також додав, що гранти першого рівня передбачені не для всіх спеціальностей. Тобто не всі контрактники зможуть отримати грант, а лише ті з них, хто продемонстрував певний рівень підготовки (умовно не нижчий за середній) за результатами незалежного оцінювання знань.

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Шаров також повідомив: якщо суми гранту буде достатньо, щоб повністю закрити контрактну оплату, це означатиме, що навчання для студента стане безоплатним. Якщо ж суми гранту на повну оплату навчання не вистачатиме, тоді грант буде частковим, і це означатиме, що решту суми родина чи підприємство платитимуть із власних коштів.