Так, при укладанні договорів про навчання зі студентами, що претендують на отримання гранту на навчання, виш повинен враховувати розмір державного гранту, наданого студентові/студентці. А також – корегувати графік оплати вартості навчання за контрактом.

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МОН закликає виші не стягувати повну оплату за навчання

Натомість практика вимоги оплати повної вартості з подальшим поверненням коштів студентові/студентці після надходження на рахунок ЗВО державного гранту не є прийнятною, зазначають у МОН.

У межах пілотного проєкту із запровадження державних грантів МОН акцентує на необхідності урахування державних грантів при плануванні оплати навчання. Така практика передбачена в договорах між закладами освіти, які беруть участь в пілотному проєкті із запровадження державних грантів і МОН.

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Зазначимо, що наразі підписані договори між МОН та 152 державними та приватними закладами освіти з різних регіонів України. Кількість учасників проєкту продовжує зростати. Ознайомитися зі списком можна за покликанням.