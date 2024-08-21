Так, вже 22 серпня о 18:00 закінчиться приймання заяв на бюджет та контракт. А до 24 серпня – надання рекомендацій на бюджет.

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Які дати мають пам'ятати вступники у магістратуру

Окрім того, вступники мають пам'ятати такі дати:

26 серпня до 18:00 – підтвердження вибору місця навчання на бюджет;

до 27 серпня – зарахування на бюджет;

з 28 серпня – надання рекомендацій на контракт;

до 31 серпня – переведення на бюджет;

до 30 вересня – зарахування на контракт;

до 31 жовтня – додатковий набір на контракт.

Подання заяв відбувається через електронний кабінет на сайті https://vstup.edbo.gov.ua.

Загалом можна подати до 15 заяв: максимально 5 – на бюджет, інші – на контракт.

Для всіх заяв на бюджет потрібно встановити пріоритети від 1 до 5, де 1 – це найбажаніша для вступу заява.

Докладні інструкції можна знайти за посиланнями: