Так, уже 22 августа в 18:00 закончится прием заявлений на бюджет и контракт. А до 24 августа – предоставление рекомендаций на бюджет.
Смотрите также МОН планирует изменить систему финансирования получения образования в магистратуре и аспирантуре
Какие даты должны помнить поступающие в магистратуру
Кроме того, абитуриенты должны помнить такие даты:
26 августа до 18:00 – подтверждение выбора места обучения на бюджет;
до 27 августа – зачисление на бюджет;
с 28 августа – предоставление рекомендаций на контракт;
до 31 августа – перевод на бюджет;
до 30 сентября – зачисление на контракт;
до 31 октября – дополнительный набор на контракт.
Подача заявлений происходит через электронный кабинет на сайте https://vstup.edbo.gov.ua.
Всего можно подать до 15 заявлений: максимально 5 – на бюджет, другие – на контракт.
Для всех заявлений на бюджет нужно установить приоритеты от 1 до 5, где 1 – это самая желанная для поступления заявление.
Подробные инструкции можно найти по ссылкам:
- текстовая https://bit.ly/3zrmrZu;
- видео https://youtu.be/C2msA4Ixvlw.