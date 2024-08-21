Так, уже 22 августа в 18:00 закончится прием заявлений на бюджет и контракт. А до 24 августа – предоставление рекомендаций на бюджет.

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Какие даты должны помнить поступающие в магистратуру

Кроме того, абитуриенты должны помнить такие даты:

26 августа до 18:00 – подтверждение выбора места обучения на бюджет;

до 27 августа – зачисление на бюджет;

с 28 августа – предоставление рекомендаций на контракт;

до 31 августа – перевод на бюджет;

до 30 сентября – зачисление на контракт;

до 31 октября – дополнительный набор на контракт.

Подача заявлений происходит через электронный кабинет на сайте https://vstup.edbo.gov.ua.

Всего можно подать до 15 заявлений: максимально 5 – на бюджет, другие – на контракт.

Для всех заявлений на бюджет нужно установить приоритеты от 1 до 5, где 1 – это самая желанная для поступления заявление.

Подробные инструкции можно найти по ссылкам: