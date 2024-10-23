Скандал с якобы мобилизацией подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетней: что говорит Минобороны

Двое обвиняемых по делу об изнасиловании несовершеннолетней девушки на Закарпатье достигли совершеннолетия и перед завершением судебного разбирательства решили присоединиться к рядам Вооруженных Сил Украины.

Однако в такой попытке мобилизоваться им было отказано. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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Как отреагировали в Минобороны

Еще в 2023 году Воловецкий районный суд Закарпатской области признал виновными двух 15-летних братьев-близнецов и их 14-летнего друга в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней девушки.

Позже из-за смягчающих обстоятельств суд освободил подростков от отбывания наказания с испытанием с установлением испытательного срока на два года. Но Закарпатская прокуратура подала апелляционную жалобу с требованием отменить приговор и вынести новый, после чего его вернули на новое рассмотрение.

СМИ сообщали, что перед завершением судебного разбирательства ребята обращались в Обуховский РТЦК в Киевской области. Сообщалось, что они пытались скрыться от правосудия через мобилизацию. Однако в Минобороны сказали, что этого не произойдет.

На данный момент известно, что подозреваемым в совершении этого тяжкого преступления было отказано в мобилизации в Вооруженные Силы Украины. Несмотря на их обращение в Обуховский ТЦК и СП для прохождения военной службы по контракту, им было отказано из-за наличия информации об их возможной причастности к уголовному правонарушению,

– говорится в сообщении.

Кроме того, для всестороннего, полного и объективного уяснения обстоятельств этого дела Министерство обороны направляет Главную инспекцию МОУ для детальной проверки деятельности Обуховского ТЦК и СП. В оборонном ведомстве подчеркнули, что в случае выявления признаков совершения уголовного преступления материалы будут переданы в ГБР.

К слову, преступление произошло еще 24 августа 2021 в селе Верхние Ворота. Насильники были в дружеских отношениях с девушкой и воспользовались этим, заманив в подвал. Там ее ударили и изнасиловали, и все снимали на камеру. Впоследствии видео выложили в ютуб и показали одноклассникам.