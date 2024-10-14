Об этом сообщил журналист Виталий Глагола. Он эмоционально написал "Отпускаешь насильников – идешь на повышение". Речь о случае с изнасилованием подростка.

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Почему Оксана Софилканич – скандальная судья

Скандальная судья Воловецкого районного суда Оксана Софилканич, которая отпустила насильников 14-летней девочки, пытается пробиться в судьи Закарпатского апелляционного суда. Судья, которая позволила братьям-насильникам Гафинец и Михаилу Транёвичу избежать тюрьмы за групповое изнасилование несовершеннолетней девочки, – именно сегодня, 14 октября, сдает тесты по уголовной специализации, чтобы получить повышение – стать судьей Закарпатского апелляционного суда,

– написал Глагола.

О желании Софилканич продвигаться по карьерной лестнице стало известно еще в конце февраля. Тогда Высшая квалификационная комиссия судей Украины опубликовала список желающих работать в апелляционном суде.



Фамилия Оксаны Софилканич среди участников конкурса / Скриншот с сайта Высшей квалификационной комиссии судей Украины

Виталий Глагола также осветил это событие, написав, что Софилканич "получила сомнительную репутацию благодаря своим резонансным решениям, в частности освобождению от наказания насильников 14-летней девочки и оправданию главы одного из ОТГ на Закарпатье, которого обвиняли во взяточничестве".

Что известно о групповом изнасиловании школьницы на Закарпатье

Преступление произошло еще 24 августа 2021 года в селе Верхние Ворота. Насильники были в дружеских отношениях с девушкой и воспользовались этим, заманив в подвал. Там ее ударили и изнасиловали, к тому же все снимали на камеру. Впоследствии видео выложили в ютуб и показали одноклассникам.

Девушка несколько недель молчала, потому что ей было стыдно и страшно. Когда событие получило огласку, бабушка школьницы вызвала полицию.

Оксана Софилканич присудила насильникам по пять лет лишения свободы, но освободила от наказания, заменив его на условный срок. Они отделались испытательным сроком на два года и выплатой морального ущерба.

Приговор возмутил всю страну. Люди не скрывали своих эмоций в соцсетях – и судья даже жаловалась на вмешательство в свою деятельность через сообщения пользователей на фейсбуке.

В конце марта 2023 года Софилканич не вышла на работу – якобы из-за болезни. После больничного взяла длительный отпуск. Но уже 17 апреля на нее снова начали распределять судебные дела.