Сколько украинцев получили дополнительную дозу вакцины против COVID-19

В Украине теперь можно получить бустерную дозу вакцины против COVID-19. За второй день кампании третью прививку получили еще 60 человек.

Суточная статистика вакцинации

Со вчерашнего дня прививки против COVID-19 получили 136 962 человека. В частности, первую дозу – 42 544 человека, вторую – 94 358 человек. Кроме того, еще 60 украинцев получили дополнительную дозу вакцины, то есть третью прививку.

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13 декабря министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ о применении третьей – дополнительной – дозы COVID-вакцины от коронавируса. Ею смогут вакцинироваться люди, имеющие медицинские показания из-за тяжелых заболеваний.

Прививки проводили 864 мобильные бригады по иммунизации, 3 343 пункта прививки и 462 центра вакцинации населения.

Общие темпы вакцинации

С начала вакцинальной кампании привито 14 355 540 человек:

из них получили первую дозу – 14 355 538 людей,

полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 919 024 человека,

получили дополнительную дозу – 74 человека.

Всего проведено 27 274 636 прививок.

Вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни,

– подчеркнули в Минздраве.

К слову, по данным ведомства, у 85% госпитализированных с коронавирусом не было ни одной прививки.

Вакцины, которыми чаще всего делали прививки

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 092 474,

Coronavac – 4 706 609,

AstraZeneca – 1 610 763,

Moderna – 1 437 827,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

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Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / инфографика 24 канала