Сколько украинцев сделали прививки против коронавируса и какими вакцинами

В Украине за сутки вакцинировали от коронавируса почти 63 тысячи человек. Количество желающих сделать бустерную прививку возросло.

Суточная статистика вакцинации

Так, за сутки 22 февраля, прививки против коронавируса получили 62 935 человек. В частности, первую дозу получили 16 844 человека, вторую дозу – 27 071 человек.

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Также, по данным Минздрава, дополнительную дозу получили 598 человек, а бустерную дозу – 18 422 человека.

Прививки проводили 914 мобильных бригад по иммунизации, 3 266 пунктов прививки и 417 центров вакцинации населения.

Общие темпы вакцинации

От начала вакцинальной кампании привито 15 712 650 жителей страны, из них получили первую дозу – 15 712 648 человек, две дозы – 15 175 097 людей.

Дополнительную дозу для усиления действия вакцины, требовали более 27, 4 тысячи человек.

Известно, что бустерные прививки в целом в стране получили около 702 тысячи человек, то есть они продолжили защиту вакцины и действие "зеленого" сертификата.

Всего в Украине провели 31 617 039 прививок.

Какие вакцины выбирали украинцы

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 7 017 894,

Coronavac – 5 004 363,

AstraZeneca – 1 639 788,

Moderna – 1 542 738,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

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Что известно о "бустерной" вакцине / Инфографика 24 канала