Скільки українців зробили щеплення проти коронавірусу та якими вакцинами

В Україні за добу вакцинували від коронавірусу майже 63 тисячі людей. Кількість охочих зробити бустерне щеплення зросла.

Добова статистика вакцинації

Так, за добу 22 лютого, щеплення проти коронавірусу отримали 62 935 людей. Зокрема, першу дозу отримали 16 844 людини, другу дозу – 27 071 людина.

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Також, за даними МОЗ, додаткову дозу отримали 598 людей, а бустерну дозу – 18 422 людини.

Щеплення проводили 914 мобільних бригад з імунізації, 3 266 пунктів щеплення та 417 центрів вакцинації населення.

Загальні темпи вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 712 650 мешканців країни, з них отримали першу дозу – 15 712 648 людей, дві дози – 15 175 097 людей.

Додаткову дозу для посилення дії вакцини, потребували понад 27, 4 тисячі людей.

Відомо, що бустерне щеплення загалом в країні отримали близько 702 тисячі людей, тобто вони продовжили захист вакцини та дію "зеленого" сертифікату.

Загалом в Україні провели 31 617 039 щеплень.

Які вакцини обирали українці

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 7 017 894,

Coronavac – 5 004 363,

AstraZeneca – 1 639 788,

Moderna – 1 542 738,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.



​Що відомо про "бустерну" вакцину / Інфографіка 24 каналу