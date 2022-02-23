До лікарень потрапили 3 140 людей з діагностованим або підозрою на COVID-19. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 297 пацієнтів. Натомість видужали – 37 432 людей, що є рекордною кількістю від початку пандемії.

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Темпи тестування зросли

За минулу добу зробили 113 396 тестів на виявлення коронавірусної інфекції, зокрема:

47 206 – методом ПЛР;

5 691 – методом ІФА;

60 499 – досліджень експрес-тестами на антиген.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 3699;

Вінницька область – 523;

Волинська область – 786;

Дніпропетровська область – 2343;

Донецька область – 1523;

Житомирська область – 870;

Закарпатська область – 385;

Запорізька область – 1274;

Івано-Франківська область – 424;

Київська область – 1317;

Кіровоградська область – 414;

Луганська область – 701;

Львівська область – 557;

Миколаївська область – 1120;

Одеська область – 1142;

Полтавська область – 1686;

Рівненська область – 617;

Сумська область – 591;

Тернопільська область – 372;

Харківська область – 767;

Херсонська область – 792;

Хмельницька область – 1173;

Черкаська область – 1323;

Чернівецька область – 294;

Чернігівська область – 369.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика поширення COVID-19

Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 4 783 835 випадки захворювання на коронавірус. Станом на 23 лютого одужали 4 023 033 людини.

На жаль, жертвами коронавірусної хвороби стали 105 229 наших громадян.



Смертність від коронавірусу у світі за минулий тиждень / Інфографіка 24 каналу