До лікарень потрапили 3 140 людей з діагностованим або підозрою на COVID-19. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 297 пацієнтів. Натомість видужали – 37 432 людей, що є рекордною кількістю від початку пандемії.

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Темпи тестування зросли

За минулу добу зробили 113 396 тестів на виявлення коронавірусної інфекції, зокрема:

  • 47 206 – методом ПЛР;
  • 5 691 – методом ІФА;
  • 60 499 – досліджень експрес-тестами на антиген.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 3699;
  • Вінницька область – 523;
  • Волинська область – 786;
  • Дніпропетровська область – 2343;
  • Донецька область – 1523;
  • Житомирська область – 870;
  • Закарпатська область – 385;
  • Запорізька область – 1274;
  • Івано-Франківська область – 424;
  • Київська область – 1317;
  • Кіровоградська область – 414;
  • Луганська область – 701;
  • Львівська область – 557;
  • Миколаївська область – 1120;
  • Одеська область – 1142;
  • Полтавська область – 1686;
  • Рівненська область – 617;
  • Сумська область – 591;
  • Тернопільська область – 372;
  • Харківська область – 767;
  • Херсонська область – 792;
  • Хмельницька область – 1173;
  • Черкаська область – 1323;
  • Чернівецька область – 294;
  • Чернігівська область – 369.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика поширення COVID-19

Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 4 783 835 випадки захворювання на коронавірус. Станом на 23 лютого одужали 4 023 033 людини.

На жаль, жертвами коронавірусної хвороби стали 105 229 наших громадян.

Смертність від коронавірусу у світі за минулий тиждень / Інфографіка 24 каналу
Смертність від коронавірусу у світі за минулий тиждень / Інфографіка 24 каналу