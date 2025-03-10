Варто зазначити, що в лютому було уражено та знищено на 22% більше російських цілей у порівнянні з січнем. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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Які безпілотники є найефективнішими

Головнокомандувач ЗСУ розповів, що сьогодні, 10 березня, він провів щомісячну робочу нараду з питань розвитку безпілотних систем. За його словами, наразі найбільш ефективно по ворожих цілях працюють FPV-дрони та бомбери мультироторного типу.

Особливо цінною частиною таких нарад вважаю доповіді командирів підрозділів БпАК щодо застосування і розвитку безпілотних сил та засобів. Важливий досвід "Мадяра", "Ахіллеса", інших командирів, допомагає покращити роботу за цим напрямком в усіх Збройних Силах,

– пояснює Сирський.

А також додає, що зараз існує нагальна потреба впровадити єдиний стандарт роботи безпілотних систем у всіх підрозділах. На його думку, це допоможе покращити координацію в ході виконання бойових завдань.

Однак, Сирський зазначає, що й російська армія не стоїть на місці. Зокрема, ворог переймає досвід та нарощує власні напрацювання в галузі дронів, а також розвиває напрямок безпілотників з управлінням на оптоволокні.

Головнокомандувач ЗСУ додає, що й Україна збільшує використання таких дронів. Проте цей складник вимагає виняткової уваги та максимальних зусиль. Водночас Сирський зазначає, що українці не мають права відставати від ворога в тих галузях технологічної війни, де повинні озброюватися та посилюватися коштом власних ресурсів.