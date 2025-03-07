Детальніше 24 Каналу розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко. До слова, нещодавно в Україні запрацював проєкт "Лінія дронів", уже можна долучитися до провідних підрозділів.

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Про ефективність та недоліки дронів з оптоволоконним кабелем

Як повідомив Юрій Федоренко, українська армія активно використовує FPV-дрони на оптоволокні, які передають відео через спеціальний оптоволоконний кабель, що розмотується під час польоту. Це дозволяє отримувати чітке і високоякісне зображення, попри засоби радіоелектронної боротьби ворога. Хоча ці дрони більші за розмірами та менш маневрові, вони точно виконують свої завдання.

На сьогодні 70% необхідних для ведення бойових дій засобів забезпечує держава завдяки податкам громадян та підтримці партнерів, які сприяють розвитку українського виробництва. Решта 30% надходять завдяки зусиллям самого українського народу.

Маховик державних закупівель лише розкручується. Вже до літа цього року ми очікуємо отримання мінімальної кількості дронів, що дозволить ефективно виконувати бойові завдання завдяки держфінансуванню,

– зазначив командир.

Проте до цього часу, протягом наступних трьох місяців, необхідно продовжувати боротьбу. Тому військовий закликає громадян підставити своє плече і підтримати збір коштів на FPV-дрони з оптоволоконним кабелем.

Задонатити можна за посиланням на банку або реквізитами 4441 1111 2269 6077

Зазначимо, у проєкті "Лінія дронів" бере участь 5 бригад: "Рарог", К-2, "Фенікс", "Ахіллес", "Птахи Мадяра".