Міністр оборони Рустем Умєров розповів, що 3 березня стартує проєкт "Лінія дронів". Про це пише 24 Канал із посиланням на Міноборони.
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Піхота отримає супровід і прикриття
Цей проєкт, ініціював президентом України Володимир Зеленський.
Метою ініціативи є розвивати найкращі підрозділи безпілотних систем та масштабувати їх бойовий досвід у ЗСУ.
Ми створюємо мережу спеціалізованих частин, які отримають сучасне оснащення, необхідні ресурси та фахівців,
– пояснив Умєров.
Лінія дронів забезпечить створення "killzone" на 10 – 15 кілометрів, що робить просування ворога неможливим без втрат. Також це надасть піхоті повітряний супровід і прикриття.
Проєкт уже отримав додаткові 4.6 мільярди гривень фінансування від Міноборони, які будуть спрямовані безпосередньо на підрозділи: закупівлю БПЛА, засобів РЕБ, транспорту та всього необхідного для виконання бойових завдань.
У проєкті беруть участь бригади:
- Рарог
- К-2
- Фенікс
- Ахіллес
- Птахи Маляра
Дрони стали важливим засобом протистояння ворогу.