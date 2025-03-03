Министр обороны Рустем Умеров рассказал, что 3 марта стартует проект "Линия дронов". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Минобороны.
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Пехота получит сопровождение и прикрытие
Этот проект, инициировал президентом Украины Владимир Зеленский.
Целью инициативы является развивать лучшие подразделения беспилотных систем и масштабировать их боевой опыт в ВСУ.
Мы создаем сеть специализированных частей, которые получат современное оснащение, необходимые ресурсы и специалистов,
– пояснил Умеров.
Линия дронов обеспечит создание "killzone" на 10 – 15 километров, что делает продвижение врага невозможным без потерь. Также это предоставит пехоте воздушное сопровождение и прикрытие.
Проект уже получил дополнительные 4.6 миллиарда гривен финансирования от Минобороны, которые будут направлены непосредственно на подразделения: закупку БПЛА, средств РЭБ, транспорта и всего необходимого для выполнения боевых задач.
В проекте участвуют бригады:
- Рарог
- К-2
- Феникс
- Ахиллес
- Птицы Маляра
Дроны стали важным средством противостояния врагу.