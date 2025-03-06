Ефективні та авторитетні підрозділи потребують нових людей. Про це 24 Каналу розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

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"У майбутньому цей проєкт може масштабуватися на наступних стадіях. Але зараз ми закликаємо долучитися, тому що є така можливість. Варто нею скористатися для тих, хто вагався, хто знається на інженерній техніці або просто хоче служити у війську, БпЛА, хто є геймером і хоче працювати з FPV-дронами", – сказав він.

Як можна долучитися

Дмитро Лазуткін зазначив, що подати заявку на участь можна на сайті droneline.army.gov.ua або через гарячу лінію 0 800 301 314. Також приєднатися можна через застосунки "Дія" або "Армія+", якщо мовиться про переведення. Крім того, це можна зробити через рекрутингові центри.

Це про службу, про мобілізацію, про контракт, якщо мовиться про людей вікової категорії 18 – 24. Подати заявку на участь можна на сайті. У заявці є своєрідна анкета, де дуже багато запитань: де людина хоче служити, який вона має досвід,

– підкреслив речник.

Людина заповнює інформацію про себе, ознайомлюється з тим, які є посади. Потім з нею зв’язуються представники підрозділів, запускається процес мобілізації та залучення до війська.