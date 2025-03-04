Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в етері 24 Каналу повідомив, що військові підрозділи самостійно будуть проводити закупівлю необхідних засобів залежно від завдань, які виконуватимуть. Вони в кожної бригади різні, беручи до уваги напрямок фронту, концентрацію там сил та засобів ворога.

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Про цілі нового проєкту

Проєкт "Лінія дронів" поєднує піхоту та БпЛА в єдину ударну систему. Це дозволить формувати так звану killzone – зону ураження 10 – 15 кілометрів залежно від ситуації та завдань, надавати піхоті постійний повітряний супровід і прикриття, виявляти та знищувати цілі ще до того, як вони наблизяться до українських позицій.

"Це проєкт про розвиток кращих підрозділів безпілотних систем, які довели свою ефективність, лідерство, бойову міць. Це про поширення їхнього бойового досвіду в СОУ. Про створення лінії, яка буде непрохідною для ворога і таким чином вдасться зберігатися життя піхотинців", – озвучив Лазуткін.

Цей проєкт також має на меті впровадження технологій для захисту українських піхотинців, адже безпілотні системи сьогодні стають ключовим елементом ведення бойових дій, допомагаючи піхоті виконувати найскладніші завдання.

Піхотинці напевно головні герої цієї війни. Сьогодні існують технології, які є вирішальними і можуть глобально вплинути на ситуацію. Зараз триває добір людей для масштабування "Лінії дронів",

– розповів Лазуткін.

На що будуть спрямовані 4,6 мільярда гривень?

СОУ, Міноборони, ЗСУ, Сухопутні війська нині впроваджують багато інноваційних експериментальних проєктів, серед таких і "Лінія дронів". Це, зі слів речника Міноборони України, нові способи для того, аби заохотити людей приєднатися до війська.

Додаткове фінансування у розмірі 4,6 мільярда гривень, як пояснив Лазуткін, буде спрямоване у самі підрозділи, які будуть самостійно здійснювати закупівлю БпЛА (бомберів, FPV-дронів, розвідувальних безпілотників), засобів РЕБ, транспорту. Підрозділи автономно братимуть участь у розподілі цих коштів.

Це передбачено для пришвидшення процесу, аби уникнути бюрократичних процедур. Міноборони прагне скоротити цей ланцюг, щоб якомога оперативніше необхідні засоби опинялися на лінії боєзіткнення, аби почали швидше знищувати ворога, його техніку, не давати йому просуватися,

– наголосив Лазуткін.

Нагадаємо, до проєкту "Лінія дронів", який ініційований президентом України Зеленським, долучені провідні БпЛА-підрозділи ЗСУ: "Рарог", "К-2", "Фенікс", "Ахіллес", "Птахи Мадяра". Проєкт передбачає створення мережі спеціалізованих частин, які отримають сучасне оснащення, необхідні ресурси та фахівців.

Долучитися можуть як військовослужбовці, так і цивільні спеціалісти. Подати заявку на участь можна на сайті droneline.army.gov.ua або через гарячу лінію 0 800 301 314. Також приєднатися можна через застосунки "Дія" або "Армія+". Кожен новобранець "Лінії дронів" проходитиме спеціалізовану програму БЗВП, яка передбачає тактичну підготовку, навчання роботі з безпілотними комплексами, освоєння методів перехоплення ворожих дронів.