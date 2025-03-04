Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире 24 Канала сообщил, что военные подразделения самостоятельно будут проводить закупку необходимых средств в зависимости от задач, которые будут выполнять. Они у каждой бригады разные, принимая во внимание направление фронта, концентрацию там сил и средств врага.

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О целях нового проекта

Проект "Линия дронов" объединяет пехоту и БпЛА в единую ударную систему. Это позволит формировать так называемую killzone – зону поражения 10 – 15 километров в зависимости от ситуации и задач, предоставлять пехоте постоянное воздушное сопровождение и прикрытие, выявлять и уничтожать вражеские цели еще до того, как они приблизятся к украинским позициям.

"Это проект о развитии лучших подразделений беспилотных систем, которые доказали свою эффективность, лидерство, боевую мощь. Это о распространении их боевого опыта в СОУ. О создании линии, которая будет непроходимой для врага и таким образом удастся сохраняться жизни пехотинцев", – озвучил Лазуткин.

У этого проекта также есть цель – внедренить технологи для защиты украинских пехотинцев, ведь беспилотные системы сегодня становятся ключевым элементом ведения боевых действий, помогая пехоте выполнять самые сложные задачи.

Пехотинцы наверное главные герои этой войны. Сегодня существуют технологии, которые являются решающими и могут глобально повлиять на ситуацию. Сейчас идет добор людей для масштабирования "Линии дронов",

– рассказал Лазуткин.

На что будут направлены 4,6 миллиарда гривен?

СОУ, Минобороны, ВСУ, Сухопутные войска сейчас внедряют много инновационных экспериментальных проектов, среди таких и "Линия дронов". Это, по словам представителя Минобороны Украины, новые способы для того, чтобы поощрить людей присоединиться к армии.

Дополнительное финансирование в размере 4,6 миллиарда гривен, как пояснил Лазуткин, будет направлено в сами подразделения, которые будут самостоятельно осуществлять закупку БпЛА (бомберов, FPV-дронов, разведывательных беспилотников), средств РЭБ, транспорта. Подразделения автономно будут участвовать в распределении этих средств.

Это предусмотрено для ускорения процесса, чтобы избежать бюрократических процедур. Минобороны стремится сократить эту цепь, чтобы как можно оперативнее необходимые средства оказывались на линии боестолкновения, чтобы начали быстрее уничтожать врага, его технику, не давать ему продвигаться,

– подчеркнул Лазуткин.

Напомним, к проекту "Линия дронов", который инициирован президентом Украины Зеленским, приобщены ведущие БпЛА-подразделения ВСУ: "Рарог", "К-2", "Феникс", "Ахиллес", "Птицы Мадяра". Проект предусматривает создание сети специализированных частей, которые получат современное оснащение, необходимые ресурсы и специалистов.

Приобщиться могут как военнослужащие, так и гражданские специалисты. Подать заявку на участие можно на сайте droneline.army.gov.ua или через горячую линию 0 800 301 314. Также присоединиться можно через приложения "Дия" или "Армия+". Каждый новобранец "Линии дронов" будет проходить специализированную программу БОВП, которая предусматривает тактическую подготовку, обучение работе с беспилотными комплексами, освоение методов перехвата вражеских дронов.