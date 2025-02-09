В Україні запрацює "Лінія дронів", яка об'єднає кращі підрозділи аеророзвідки для створення сталої лінії БпЛА. Про це пише 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.

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Проєкт ініціював президент

Метою "Лінії дронів" є об'єднати найкращі підрозділи Сил безпілотних систем.

Досвід всіх наших найкращих буде масштабуватися,

– сказав Зеленський.

Цей проєкт дозволить використовувати БпЛА у війні з Росією ще ефективніше. Крім цього, це підсилить українських воїнів та допоможе зберігати їхні життя.

Президент також відзначив, що мовиться про тих людей, які пишуть нову технологічну доктрину захисту України. За його словами, потрібні рішення ухвалені, а дрони виробляються.

Які підрозділи візьмуть участь

За словами міністра оборони Рустема Умєрова, перший етап проєкту охоплює п’ять елітних полків і бригад:

20 окремий полк "К-2"

429 полк "Ахіллес"

427 полк "РАРОГ"

414 бригада "Птахи Мадяра"

Полк "Фенікс" (бригада "Помста").

Він зазначив, що в рамках проєкту піхота та БпЛА поєднуються в "єдину ударну систему"