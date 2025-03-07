Подробнее 24 Каналу рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко. К слову, недавно в Украине заработал проект "Линия дронов", уже можно присоединиться к ведущим подразделениям.

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Об эффективности и недостатках дронов с оптоволоконным кабелем

Как сообщил Юрий Федоренко, украинская армия активно использует FPV-дроны на оптоволокне, которые передают видео через специальный оптоволоконный кабель, что разматывается во время полета. Это позволяет получать четкое и высококачественное изображение, несмотря на средства радиоэлектронной борьбы врага. Хотя эти дроны больше по размерам и менее маневренные, они точно выполняют свои задачи.

На сегодня 70% необходимых для ведения боевых действий средств обеспечивает государство благодаря налогам граждан и поддержке партнеров, которые способствуют развитию украинского производства. Остальные 30% поступают благодаря усилиям самого украинского народа.

Маховик государственных закупок только раскручивается. Уже к лету этого года мы ожидаем получения минимального количества дронов, что позволит эффективно выполнять боевые задачи благодаря госфинансированию,

– отметил командир.

Однако до этого времени, в течение следующих трех месяцев, необходимо продолжать борьбу. Поэтому военный призывает граждан подставить свое плечо и поддержать сбор средств на FPV-дроны с оптоволоконным кабелем.

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Отметим, в проекте "Линия дронов" участвует 5 бригад: "Рарог", К-2, "Феникс", "Ахиллес", "Птицы Мадьяра".