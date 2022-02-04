Сколько украинцев вакцинировались от коронавируса

В Украине более 15,4 миллиона человек вакцинировались против коронавируса. Количество желающих получить бустерную прививку возросло.

Суточная статистика вакцинации

В течение суток 3 февраля прививки против коронавируса получили 75 304 человека. Первую дозу получили 23 482 человека, вторую дозу – 28 444 человека.

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Кроме того, дополнительную дозу получили 695 человек, бустерную дозу – 22 683 человека.

Прививки проводили 987 мобильных бригад по иммунизации 3 224 пункта прививки и 426 центров вакцинации населения.

Общие темпы вакцинации против COVID-19

С начала вакцинальной кампании привито 15 420 207 человек:

получили первую дозу – 15 420 205 человек,

получили две дозы – 14 728 642 человека,

получили дополнительную дозу – 19 423 человека,

бустерную дозу – 421 057 людей.

В приложении Дия появились COVID-сертификаты для привитых бустером. Чтобы его получить, достаточно отправить запрос на портале или в приложении. Срок действия сертификата составляет 270 дней со времени получения бустерной дозы.

Всего проведено 30 589 327 прививок.

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Какие препараты выбирали украинцы

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 814 397,

Coronavac – 4 936 601,

AstraZeneca –1 636 272,

Moderna – 1 525 070,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / инфографика 24 канала