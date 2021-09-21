Следователи проверят преподавателя Пермского университета, который вел лекцию во время стрельбы

В России следственный комитет проверит преподавателя Пермского университета Олега Сыромятникова. Он продолжил вести лекцию во время стрельбы.

Сыромятников – профессор кафедры русского языка. Когда Бекмансуров уже вошел в здание, преподаватель читал лекцию об академике Лихачеве и монголо-татарском нашествии.

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Сыромятников отказался проводить эвакуацию

В аудиторию зашла мама студентки и сказала, что в здании стреляют. Преподаватель отказался проводить эвакуацию. Он даже препятствовал ей, нарушив нормы антитеррористической безопасности. Профессор продолжил занятия. Он сказал, что сообщение о стрельбе – сплетни. Теперь им заинтересовались следователи. Проводят проверку.

Все пары в университете отменили до следующей недели. Пока неизвестно, вернется ли Сыромятников к занятиям.

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