Стрелка в больнице охраняют 18 полицейских. Из них 5 силовиков находятся внутри, а 13 – по периметру больницы. Кроме того, рядом караулят 2 сотрудника ОМОНа.

Кстати Был спокойным, но всегда не любил людей – мать Пермского стрелка дала показания

"Кто-то может захотеть отомстить"

Все правоохранители вооружены табельным оружием. Еще 6 полицейских есть в резерве.

Стрелок продолжает находиться под охраной на случай, если кто-то захочет ему отомстить. При задержании младший лейтенант Калинин стрелял в Бекмансурова 8 раз.

Дома у стрелка нашли ружье и патроны

Накануне в квартире Бекмансурова провели обыск. Оперативники изъяли компьютеры, 21 патрон 12 калибра, коробки из-под боеприпасов, флешки и симкарты.

Ранее у парня изъяли ружье "Huglu Atrox Pump".

Что известно о стрельбе в Перми