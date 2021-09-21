Стрілка в лікарні охороняють 18 поліцейських. З них 5 силовиків є всередині, а 13 – по периметру лікарні. Крім того, поруч чатують 2 співробітники ОМОНу.
До речі Був спокійним, але завжди не любив людей, – мати пермського стрілка дала свідчення
"Хтось може захотіти помститись"
Всі правоохоронці озброєні табельною зброєю. Ще 6 поліцейських є в резері.
Стрілець продовжує перебувати під охороню на випадок, якщо хтось захоче йому помститися. При затриманні молодший лейтенант Калінін стріляв в Бекмансурова 8 разів.
Вдома у стрілка знайшли рушницю та набої
Напередодні у квартирі Бекмансурова провели обшук. Оперативники вилучили комп'ютери, 21 патрон 12 калібру, коробки з-під боєприпасів, флешки і сімкарти.
Раніше у хлопця вилучили рушницю "Huglu Atrox Pump".
Що відомо про стрілянину в Пермі
- У Пермському університеті 20 вересня Бекмансуров став стріляти по людях.
- На жаль, 6 людей загинули. Ще 24 – зазнали поранень.
- Студенти намагались врятуватись, тож вистрибували у вікна або забарикадовувалися в аудиторії.
- Перед тим стрілок хвалився своїми планами у мережі. Він зізнався, що гроші на зброю збирав ще з 10 класу.
- Матір розповіла, що хлопець був спокійним, але людей не любив. Крім того, він захоплювався комп'ютерними іграми, особливо військовою тематикою.
- Бекмансуров збирався атакувати школу, у якій колись навчався. Водночас згодом передумав. Він заявив, що не хотів провести там останні хвилини свого життя.