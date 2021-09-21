Стрілка в лікарні охороняють 18 поліцейських. З них 5 силовиків є всередині, а 13 – по периметру лікарні. Крім того, поруч чатують 2 співробітники ОМОНу.

До речі Був спокійним, але завжди не любив людей, – мати пермського стрілка дала свідчення

"Хтось може захотіти помститись"

Всі правоохоронці озброєні табельною зброєю. Ще 6 поліцейських є в резері.

Стрілець продовжує перебувати під охороню на випадок, якщо хтось захоче йому помститися. При затриманні молодший лейтенант Калінін стріляв в Бекмансурова 8 разів.

Вдома у стрілка знайшли рушницю та набої

Напередодні у квартирі Бекмансурова провели обшук. Оперативники вилучили комп'ютери, 21 патрон 12 калібру, коробки з-під боєприпасів, флешки і сімкарти.

Раніше у хлопця вилучили рушницю "Huglu Atrox Pump".

Що відомо про стрілянину в Пермі