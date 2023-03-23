Смерть 18-летнего курсанта во Львове: командир университета прокомментировал ситуацию

Недавно украинцев всколыхнула история гибели 18-летнего студента Львовского университета внутренних дел Дмитрия Гульчука. На страже курсант выстрелил себе в голову из АКС-74У – это оружие курсантам выдают во время дежурств на отдельных постах.

Перед смертью Дмитрий направил прощальное сообщение своей маме. Родители курсанта говорят, что до самоубийства его довел буллинг со стороны командира и руководства вуза.

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Что о самоубийстве курсанта говорит его командир

Командир курсанта второго курса Львовского университета внутренних дел Станислав Пась возразил, что конфликтовал с юношей. Он объяснил, что парень был закрытым человеком. И о том, что Дмитрий планирует совершить самоубийство, он не подозревал.

С Дмитрием общение было очень тяжелым, потому что он был закрыт. Я всячески пытался с ним разговаривать. Иногда у меня получалось, иногда нет. Такой ситуации, чтобы мы ссорились, не было. Мы с ним общались как командир с курсантом. Да, он приходил иногда ко мне за помощью, я ему всегда как умел, так и помогал,

– говорит Пась.

Командир курсанта прокомментировал его самоубийство: смотрите видео

Кроме того, командир также отрицал случаи буллинга и наличие предсмертной записки.

"Я приехал где-то через 20 минут, тело было в "скорой" и я не видел той записки. Последнюю неделю он всегда ходил веселый. Ко мне приходил за увольнением, потому что он хотел к девушке. В субботу-воскресенье он тоже ходил в увольнение к девушки. Не было причин, что он мог что-то с собой сделать", – рассказал командир.

В свою очередь руководитель прессслужбы заведения Галина Лемишко также отказалась комментировать обвинения в буллинге. Впрочем, добавила, что в университете начали служебное расследование, которое проводит ДБР.

Детали трагедии

19 марта тело 18-летнего курсанта Львовского университета внутренних дел обнаружили на территории учебного заведения с огнестрельным ранением в голову.

Перед смертью парень прислал своей матери прощальное сообщение: "Мам, извини за это, ты действительно хорошая мама, просто я очень плохой сын, неудачник и слабак, я тебе благодарен за все, потому что ты реально многое сделала…"

Прощальное сообщение Дмитрия / Фото Суспильне

Мать Дмитрия Светлана Гальчук рассказывает, что с детства он мечтал стать полицейским, считал, что это очень хорошая работа.

"А когда он вступил, он сказал, что такого не видел "мама, там правды нет", – вспоминает Светлана.

Остальные курсанты рассказали, что Гульчук написал еще одну предсмертную записку. Однако она исчезла. Говорится, что в ней даже могли быть фамилии обидчиков курсанта.

По этому делу полиция открыла уголовное исполнение по статье 115 (самоубийство). В полиции добавляют, что к смерти могут быть причастны посторонние лица, поэтому это дело было передано в ДБР и расследование будет проводиться по статье 120 (доведение до самоубийства).