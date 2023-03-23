В настоящее время идет расследование трагедии. В ДБР считают, что молодого человека могли довести до самоубийства. Гульчук учился в Львовском университете внутренних дел. Учеба была желанной для юноши, а профессия полицейского – мечтой.
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Тело курсанта было обнаружено на территории учебного заведения. В сети сообщалось, что Гульчук застрелился с АКС-74У. Это оружие курсантам выдают во время дежурств на отдельных постах.
Незадолго до смерти Гульчук отправил маме сообщения.
Мам, извини за это, ты действительно хорошая мама, просто я очень плохой сын. Неудачник и слабак. Я тебе благодарен за все, потому что ты реально многое сделала,
– написал юноша.
Мама рассказывает: сначала парень был в восторге, что ему удалось поступить во Львовский университет внутренних дел. Но впоследствии начал жаловаться на давление командира и руководства вуза. Юноша просил, чтобы его забрали, потому что в учебном заведении – невыносимо.
Остальные курсанты рассказали, что Гульчук написал предсмертную записку. Однако она исчезла. В ней даже могли быть фамилии обидчиков курсанта.
Что говорят в университете
- Прессслужба Львовского университета внутренних дел сообщила, что в настоящее время продолжается расследование. Степана Гнатюка – декана факультета №3 – отстранили от исполнения обязанностей.
- Материалы дела были переданы в ДБР. Полиция на месте трагедии открыла уголовное исполнение по статье 115 – это самоубийство. В то же время, из материалов досудебного расследования стало известно, что к смерти Гульчука могут быть причастны посторонние лица. Именно поэтому расследование также будет проводиться по статье о доведении до самоубийства.