В настоящее время идет расследование трагедии. В ДБР считают, что молодого человека могли довести до самоубийства. Гульчук учился в Львовском университете внутренних дел. Учеба была желанной для юноши, а профессия полицейского – мечтой.

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Тело курсанта было обнаружено на территории учебного заведения. В сети сообщалось, что Гульчук застрелился с АКС-74У. Это оружие курсантам выдают во время дежурств на отдельных постах.

Незадолго до смерти Гульчук отправил маме сообщения.

Мам, извини за это, ты действительно хорошая мама, просто я очень плохой сын. Неудачник и слабак. Я тебе благодарен за все, потому что ты реально многое сделала,

– написал юноша.

Мама рассказывает: сначала парень был в восторге, что ему удалось поступить во Львовский университет внутренних дел. Но впоследствии начал жаловаться на давление командира и руководства вуза. Юноша просил, чтобы его забрали, потому что в учебном заведении – невыносимо.

Остальные курсанты рассказали, что Гульчук написал предсмертную записку. Однако она исчезла. В ней даже могли быть фамилии обидчиков курсанта.

Что говорят в университете