Наразі триває розслідування трагедії. У ДБР вважають, що юнака могли довести до самогубства. Гульчук навчався в Львівському університеті внутрішніх справ. Навчання було бажаним для юнака, а професія поліцейського – омріяною.

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Тіло курсанта виявили на території навчального закладу. У мережі повідомляли, що Гульчук застрелився з АКС-74У. Цю зброю курсантам видають під час чергувань на окремих постах.

Незадовго до смерті Гульчук надіслав мамі повідомлення.

Мам, вибач за це, ти дійсно хороша мама, просто я дуже поганий син. Невдаха і слабак. Я тобі вдячний за все, бо ти реально багато зробила,

– написав юнак.

Мама розповідає: спершу хлопець був у захваті, що йому вдалося вступити до Львівського університету внутрішніх справ. Але згодом почав скаржитися на тиск командира та керівництва вишу. Юнак просив, щоб його забрали, бо у навчальному закладі – нестерпно.

Інші курсанти розповіли, що Гульчук написав передсмертну записку. Однак вона зникла. Мовиться, що у ній навіть могли бути прізвища кривдників курсанта.

Що кажуть в університеті