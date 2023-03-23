Наразі триває розслідування трагедії. У ДБР вважають, що юнака могли довести до самогубства. Гульчук навчався в Львівському університеті внутрішніх справ. Навчання було бажаним для юнака, а професія поліцейського – омріяною.
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Тіло курсанта виявили на території навчального закладу. У мережі повідомляли, що Гульчук застрелився з АКС-74У. Цю зброю курсантам видають під час чергувань на окремих постах.
Незадовго до смерті Гульчук надіслав мамі повідомлення.
Мам, вибач за це, ти дійсно хороша мама, просто я дуже поганий син. Невдаха і слабак. Я тобі вдячний за все, бо ти реально багато зробила,
– написав юнак.
Мама розповідає: спершу хлопець був у захваті, що йому вдалося вступити до Львівського університету внутрішніх справ. Але згодом почав скаржитися на тиск командира та керівництва вишу. Юнак просив, щоб його забрали, бо у навчальному закладі – нестерпно.
Інші курсанти розповіли, що Гульчук написав передсмертну записку. Однак вона зникла. Мовиться, що у ній навіть могли бути прізвища кривдників курсанта.
Що кажуть в університеті
- Пресслужба Львівського університету внутрішніх справ повідомила, що наразі триває розслідування. Степана Гнатюка – декана факультету №3 – відсторонили від виконання обов'язків.
- Матеріали справи передали до ДБР. Поліція на місці трагедії відкрила кримінальне впровадження за статтею 115 – це самогубство. Водночас з матеріалів досудового розслідування стало відомо, що до смерті Гульчука можуть бути причетні сторонні особи. Саме тому розслідування також проводитимуть за статтею про доведення до самогубства.