Горе-мать порезала себе руку кухонным ножом. После этого один из мальчиков принялся звать на помощь.

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Какая участь самоубийцы

По приезду полиции в квартире обнаружили женщину с признаками алкогольного опьянения, сидевшую на полу с изрезанной рукой. Рядом с ней находились дети – 2-летний и 7-летний братики.

Правоохранители вовремя предоставили женщине в медицинскую помощь и вызвали "скорую".

Правоохранители оказывают потерпевшей медицинскую помощь / Фото полиция Киева

Мы с коллегами успокоили детей и отвели в другую комнату, чтобы отвлечь от того, что происходит. Благодаря тому, что 7-летний мальчик поступил очень правильно и позвал взрослых на помощь, нам удалось вовремя прибыть на вызов и оказать необходимую помощь женщине.

– сообщила ювенальная инспекторка Ольга Бузько.

Сыновья киевлянки / Фото полиция Киева

В результате врачи госпитализировали уроженку Черниговщины в медицинское учреждение, а правоохранители доставили мальчиков в детскую больницу и передали информацию работникам службы по делам детей и семьи.

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По словам Бузко, дальнейшую судьбу нахождения малышей в семье определят соответствующие службы, а полиция выяснит причину такого поступка.

Украинка в Польше бросилась под авто

В Варшаве за секунды до трагедии спасли 42-летнюю украинку. Она бросилась под колеса автомобиля после того, как узнала, что россияне убили в Украине ее 20-летнюю дочь.

Полицейские рассказали, что это выглядело так, будто человек хотел броситься под колеса автомобилей. Патрульные включили маяки, остановили движение и подошли к женщине, чтобы помочь. Однако она была в шоковом состоянии, постоянно вырывалась и кричала.

Женщина убеждала, что теперь ей нет смысла жить. В настоящее время ее госпитализировали в больницу, она находится под наблюдением медиков.