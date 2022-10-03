Детали ужасающей трагедии сообщил начальник полиции Киевщины Андрей Небитов. Смертельное ДТП произошло около 17:07.

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Водителю грозит до 10 лет заключения

Водитель Volkswagen сбил девочек 6 и 8 лет. После наезда на детей водитель не остановился и продолжил движение. Не справившись с управлением, он въехал в дерево.

Мужчина выбрался из салона и пытался скрыться, но был остановлен очевидцами аварии. Андрей Небитов сообщил, что одна девочка погибла на дороге, вторую пытались спасти, но она тоже скончалась.

Водитель Volkswagen задержан и помещен в изолятор временного содержания. Виновнику ДТП грозит до 10 лет лишения свободы.



Водителю грозит до 10 лет тюрьмы / Фото Андрея Небитова

В Одесской области не разминулись грузовик и пассажирский автобус

Ранее сообщалось о ДТП в Одесской области, которое произошло 29 сентября. Тогда не разминулись пассажирский автобус и грузовик. В результате столкновения транспорта пострадали 17 пассажиров.

Водитель грузовика разворачивался на перекрестке у пункта приема зерновых продуктов. В ходе этого маневра он допустил столкновение с автобусом, в салоне которого находились 45 пассажиров.

Также масштабное ДТП произошло 19 сентября в Киеве на Воздухофлотском проспекте. Водитель автомобиля Mercedes-Benz въехал в двигавшуюся впереди маршрутку. В результате столкновения водитель общественного транспорта не справился с управлением и наехал на электроопору.

Из-за этого пострадали 23 пассажира, среди которых и трое детей. 28-летний водитель автомобиля был задержан и заключен под стражу. Теперь ему грозит до 8 лет тюрьмы.