Деталі жахливої трагедії повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов. Смертельна ДТП сталась близько 17:07.

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Водію загрожує до 10 років ув'язнення

Водій Volkswagen збив дівчат 6 та 8 років. Після наїзду на дітей водій не зупинився і продовжив рух. Не впоравшись з керуванням, він в'їхав у дерево.

Чоловік вибрався із салону та намагався втекти, але був зупинений очевидцями аварії. Андрій Нєбитов повідомив, що одна дівчинка загинула на дорозі, другу намагались врятувати, але вона теж померла.

Водій Volkswagen затриманий та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Винуватцю ДТП загрожує до 10 років позбавлення волі.



Водію загрожує до 10 років ув'язнення / Фото Андрія Нєбитова

На Одещині не розминулись вантажівка та пасажирський автобус

Раніше повідомлялося про ДТП в Одеській області, яка сталася 29 вересня. Тоді не розминулися пасажирський автобус та вантажівка. Унаслідок зіткнення транспорту постраждали 17 пасажирів.

Водій вантажівки розвертався на перехресті біля пункту прийому зернових продуктів. Під час цього маневру він допустив зіткнення з автобусом, в салоні якого перебувало 45 пасажирів.

Також масштабна ДТП сталася 19 вересня у Києві на Повітрофлотському проспекті. Водій автомобіля Mercedes-Benz в'їхав у маршрутку, яка рухалася попереду. Унаслідок зіткнення водій громадського транспорту не впорався з керуванням та наїхав на електроопору.

Через це постраждали 23 пасажирів, серед яких і троє дітей. 28-річного водія автівки затримали та взяли під варту. Тепер йому загрожує до 8 років в'язниці.