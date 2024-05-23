У Зеленского ответили, повлияет ли гибель президента Ирана на сотрудничество с Россией

В Иране 19 мая погиб в авиакатастрофе президент страны Ибрахим Раиси. Особенно болезненным ударом смерть лидера Ирана может стать для России, ведь Тегеран оказывал ей значительную военную поддержку.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сказал 24 Каналу, что кроме Ирана россияне получают помощь и от Северной Кореи. Однако с Тегераном у Москвы особые связи.

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Появятся другие люди

Иран является непосредственным, даже не партнером, а союзником России. Эти страны имеют очень близкие связи.

Россия, по словам советник главы ОПУ, также получает военную помощь от Северной Кореи, однако их отношения не такие тесные, как у России с Ираном. Северная Корея является отсталой в технологическом смысле, а также с точки зрения ресурсов.

Россия с Ираном имеет такие союзные отношения, на которые не повлияет смерть Раиси. Она ничего не изменит в отношениях этих государств,

– подчеркнул Подоляк.

Однако, по его предположению, может произойти изменение определенной логистики, ведь на должностях в Иране появятся другие люди. Катастрофа в большей степени повлияет на определенные внутренние процессы в Иране.

Единственное, что повлияет на сотрудничество с Россией – это падение путинского режима. Это приведет к параллельному существенному ослаблению Ирана на Ближнем Востоке,

– отметил советник главы ОПУ.

Это, по его мнению, желательно понять суннитским арабским странам, которые имеют существенные конфликты с Ираном в разных плоскостях.

"Также Израилю стоит осознать, что единственная ситуация, при которой на Ближнем Востоке начнет все относительно успокаиваться и существенно уменьшится агрессивное влияние Ирана, – это падение путинского режима", – уверен Михаил Подоляк.

Больше о гибели президента Ирана

Вечером 19 мая мир облетела новость о возможном повреждении вертолета, на котором находился Ибрагим Раиси и еще несколько руководителей Ирана. Авария произошла в горах на северо-западе страны, вероятно, из-за плохих погодных условий.

Утром 20 мая спасатели нашли остатки разбившегося вертолета и тела погибших, в частности Раиси.

В Иране был объявлен траур и прошла церемония похорон, на которую собрались тысячи иранцев. Она продлится несколько дней и свершится 23 мая в городе Мешхед, где и похоронят Раиси.

В Иране должны состояться внеочередные выборы президента. Регистрация кандидатов на эту должность продлится с 30 мая по 3 июня. После предвыборной кампании, которая состоится с 12 по 27 июня, пройдут выборы президента Ирана – 28 июня 2024 года.