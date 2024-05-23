У Зеленського відповіли, чи вплине загибель президента Ірану на співпрацю з Росією

В Ірані 19 травня загинув в авіатрощі президент країни Ібрагім Раїсі. Особливо болючим ударом смерть лідера Ірану може стати для Росії, адже Тегеран надавав їй значну військову підтримку.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк сказав 24 Каналу, що окрім Ірану росіяни отримують допомогу і від Північної Кореї. Проте з Тегераном у Москви особливі зв'язки.

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З'являться інші люди

Іран є безпосереднім, навіть не партнером, а союзником Росії. Ці країни мають дуже близькі зв'язки.

Росія, за словами радник глави ОПУ, також отримує військову допомогу від Північної Кореї, проте їхні відносини не такі тісні, як у Росії з Іраном. Північна Корея є відсталою в технологічному сенсі, а також з погляду ресурсів.

Росія з Іраном має такі союзні відносини, на які не вплине смерть Раїсі. Вона нічого не змінить в стосунках цих держав,

– підкреслив Подоляк.

Проте, за його припущенням, може відбутися зміна певної логістики, адже на посадах в Ірані з'являться інші люди. Катастрофа більшою мірою вплине на певні внутрішні процеси в Ірані.

Єдине, що вплине на співпрацю з Росією – це падіння путінського режиму. Це призведе до паралельного суттєвого послаблення Ірану на Близькому Сході,

– зауважив радник глави ОПУ.

Це, на його думку, бажано зрозуміти сунітським арабським країнам, які мають суттєві конфлікти з Іраном в різних площинах.

"Також Ізраїлю варто усвідомити, що єдина ситуація, за якої на Близькому Сході почне все відносно заспокоюватись та суттєво зменшиться агресивний вплив Ірану, – це падіння путінського режиму", – впевнений Михайло Подоляк.

Більше про загибель президента Ірану

Ввечері 19 травня світ облетіла новина про можливе пошкодження вертольота, на якому перебував Ібрагім Раїсі та ще кілька керівників Ірану. Аварія сталася в горах на північному заході країни, імовірно, через погані погодні умови.

Вранці 20 травня рятувальники знайшли залишки гелікоптера, що розбився, та тіла загиблих, зокрема Раїсі.

В Ірані було оголошено траур та пройшла церемонія похорону, на яку зібралися тисячі іранців. Вона триватиме кілька днів і звершиться 23 травня в місті Мешхед, де й поховають Раїсі.

В Ірані мають відбутися позачергові вибори президента. Реєстрація кандидатів на цю посаду триватиме з 30 травня по 3 червня. Після передвиборчої кампанії, яка відбудеться з 12 по 27 червня, пройдуть вибори президента Ірану – 28 червня 2024 року.