Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сказал 24 Каналу, что кроме Ирана россияне получают помощь и от Северной Кореи. Однако с Тегераном у Москвы особые связи.
Смотрите также Организатор репрессий в Иране и сторонник России: биография погибшего президента Ибрагима Раиси
Появятся другие люди
Иран является непосредственным, даже не партнером, а союзником России. Эти страны имеют очень близкие связи.
Россия, по словам советник главы ОПУ, также получает военную помощь от Северной Кореи, однако их отношения не такие тесные, как у России с Ираном. Северная Корея является отсталой в технологическом смысле, а также с точки зрения ресурсов.
Россия с Ираном имеет такие союзные отношения, на которые не повлияет смерть Раиси. Она ничего не изменит в отношениях этих государств,
– подчеркнул Подоляк.
Однако, по его предположению, может произойти изменение определенной логистики, ведь на должностях в Иране появятся другие люди. Катастрофа в большей степени повлияет на определенные внутренние процессы в Иране.
Единственное, что повлияет на сотрудничество с Россией – это падение путинского режима. Это приведет к параллельному существенному ослаблению Ирана на Ближнем Востоке,
– отметил советник главы ОПУ.
Это, по его мнению, желательно понять суннитским арабским странам, которые имеют существенные конфликты с Ираном в разных плоскостях.
"Также Израилю стоит осознать, что единственная ситуация, при которой на Ближнем Востоке начнет все относительно успокаиваться и существенно уменьшится агрессивное влияние Ирана, – это падение путинского режима", – уверен Михаил Подоляк.
Больше о гибели президента Ирана
- Вечером 19 мая мир облетела новость о возможном повреждении вертолета, на котором находился Ибрагим Раиси и еще несколько руководителей Ирана. Авария произошла в горах на северо-западе страны, вероятно, из-за плохих погодных условий.
- Утром 20 мая спасатели нашли остатки разбившегося вертолета и тела погибших, в частности Раиси.
- В Иране был объявлен траур и прошла церемония похорон, на которую собрались тысячи иранцев. Она продлится несколько дней и свершится 23 мая в городе Мешхед, где и похоронят Раиси.
- В Иране должны состояться внеочередные выборы президента. Регистрация кандидатов на эту должность продлится с 30 мая по 3 июня. После предвыборной кампании, которая состоится с 12 по 27 июня, пройдут выборы президента Ирана – 28 июня 2024 года.