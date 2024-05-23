Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сказал 24 Каналу, что кроме Ирана россияне получают помощь и от Северной Кореи. Однако с Тегераном у Москвы особые связи.

Смотрите также Организатор репрессий в Иране и сторонник России: биография погибшего президента Ибрагима Раиси

Появятся другие люди

Иран является непосредственным, даже не партнером, а союзником России. Эти страны имеют очень близкие связи.

Россия, по словам советник главы ОПУ, также получает военную помощь от Северной Кореи, однако их отношения не такие тесные, как у России с Ираном. Северная Корея является отсталой в технологическом смысле, а также с точки зрения ресурсов.

Россия с Ираном имеет такие союзные отношения, на которые не повлияет смерть Раиси. Она ничего не изменит в отношениях этих государств,

– подчеркнул Подоляк.

Однако, по его предположению, может произойти изменение определенной логистики, ведь на должностях в Иране появятся другие люди. Катастрофа в большей степени повлияет на определенные внутренние процессы в Иране.

Единственное, что повлияет на сотрудничество с Россией – это падение путинского режима. Это приведет к параллельному существенному ослаблению Ирана на Ближнем Востоке,

– отметил советник главы ОПУ.

Это, по его мнению, желательно понять суннитским арабским странам, которые имеют существенные конфликты с Ираном в разных плоскостях.

"Также Израилю стоит осознать, что единственная ситуация, при которой на Ближнем Востоке начнет все относительно успокаиваться и существенно уменьшится агрессивное влияние Ирана, – это падение путинского режима", – уверен Михаил Подоляк.

Обратите внимание! Россия на протяжении войны, которую она ведет против Украины, поддерживает тесную связь с Ираном, в частности, в военной сфере. Тегеран предоставлял Москве оружие и технологии, иранские операторы "Шахедов" тренировали россиян. Поэтому смерть Ибрахима Раиси и приход на его место другого чиновника может повлиять на это сотрудничество или внести в него значительные коррективы.

Больше о гибели президента Ирана