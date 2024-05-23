Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк сказав 24 Каналу, що окрім Ірану росіяни отримують допомогу і від Північної Кореї. Проте з Тегераном у Москви особливі зв'язки.

Дивіться також Організатор репресій в Ірані та прихильник Росії: біографія загиблого президента Ібрагіма Раїсі

З'являться інші люди

Іран є безпосереднім, навіть не партнером, а союзником Росії. Ці країни мають дуже близькі зв'язки.

Росія, за словами радник глави ОПУ, також отримує військову допомогу від Північної Кореї, проте їхні відносини не такі тісні, як у Росії з Іраном. Північна Корея є відсталою в технологічному сенсі, а також з погляду ресурсів.

Росія з Іраном має такі союзні відносини, на які не вплине смерть Раїсі. Вона нічого не змінить в стосунках цих держав,

– підкреслив Подоляк.

Проте, за його припущенням, може відбутися зміна певної логістики, адже на посадах в Ірані з'являться інші люди. Катастрофа більшою мірою вплине на певні внутрішні процеси в Ірані.

Єдине, що вплине на співпрацю з Росією – це падіння путінського режиму. Це призведе до паралельного суттєвого послаблення Ірану на Близькому Сході,

– зауважив радник глави ОПУ.

Це, на його думку, бажано зрозуміти сунітським арабським країнам, які мають суттєві конфлікти з Іраном в різних площинах.

"Також Ізраїлю варто усвідомити, що єдина ситуація, за якої на Близькому Сході почне все відносно заспокоюватись та суттєво зменшиться агресивний вплив Ірану, – це падіння путінського режиму", – впевнений Михайло Подоляк.

Зверніть увагу! Росія впродовж війни, яку вона веде проти України, підтримує тісний зв'язок з Іраном, зокрема, у військовій сфері. Тегеран надавав Москві зброю та технології, іранські оператори "Шахедів" тренували росіян. Тому смерть Ібрагіма Раїсі на прихід на його місце іншого високопосадовця може вплинути на цю співпрацю або ж внести в неї значні корективи.

Більше про загибель президента Ірану