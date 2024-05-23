Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк сказав 24 Каналу, що окрім Ірану росіяни отримують допомогу і від Північної Кореї. Проте з Тегераном у Москви особливі зв'язки.
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З'являться інші люди
Іран є безпосереднім, навіть не партнером, а союзником Росії. Ці країни мають дуже близькі зв'язки.
Росія, за словами радник глави ОПУ, також отримує військову допомогу від Північної Кореї, проте їхні відносини не такі тісні, як у Росії з Іраном. Північна Корея є відсталою в технологічному сенсі, а також з погляду ресурсів.
Росія з Іраном має такі союзні відносини, на які не вплине смерть Раїсі. Вона нічого не змінить в стосунках цих держав,
– підкреслив Подоляк.
Проте, за його припущенням, може відбутися зміна певної логістики, адже на посадах в Ірані з'являться інші люди. Катастрофа більшою мірою вплине на певні внутрішні процеси в Ірані.
Єдине, що вплине на співпрацю з Росією – це падіння путінського режиму. Це призведе до паралельного суттєвого послаблення Ірану на Близькому Сході,
– зауважив радник глави ОПУ.
Це, на його думку, бажано зрозуміти сунітським арабським країнам, які мають суттєві конфлікти з Іраном в різних площинах.
"Також Ізраїлю варто усвідомити, що єдина ситуація, за якої на Близькому Сході почне все відносно заспокоюватись та суттєво зменшиться агресивний вплив Ірану, – це падіння путінського режиму", – впевнений Михайло Подоляк.
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- Ввечері 19 травня світ облетіла новина про можливе пошкодження вертольота, на якому перебував Ібрагім Раїсі та ще кілька керівників Ірану. Аварія сталася в горах на північному заході країни, імовірно, через погані погодні умови.
- Вранці 20 травня рятувальники знайшли залишки гелікоптера, що розбився, та тіла загиблих, зокрема Раїсі.
- В Ірані було оголошено траур та пройшла церемонія похорону, на яку зібралися тисячі іранців. Вона триватиме кілька днів і звершиться 23 травня в місті Мешхед, де й поховають Раїсі.
- В Ірані мають відбутися позачергові вибори президента. Реєстрація кандидатів на цю посаду триватиме з 30 травня по 3 червня. Після передвиборчої кампанії, яка відбудеться з 12 по 27 червня, пройдуть вибори президента Ірану – 28 червня 2024 року.