В Беларуси ввели смертную казнь за госизмену
Очевидно, что диктаторский режим Александра Лукашенко собрался казнить тех граждан, которые не согласны с режимом. Собственно, парламент Беларуси принял закон, предусматривающий применение смертной казни к "государственным предателям".
Во вторник, 21 февраля, белорусские депутаты приняли закон о казни для чиновников за госизмену. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
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Закон касается чиновников и военных
Отметим, что Палата представителей – нижняя палата парламента Белорусов. Также существует верхняя палата – Совет Республики. Важно, что принятие этого закона о смертной казни для чиновников и военнослужащих инициировал народный избранник по имени Дубов Александр Васильевич.
Законом предусмотрена возможность применения наказания в виде казни к должностным лицам, занимающим государственные посты, и лиц, на которых распространяется статус военнослужащего, совершивших преступление, предусмотренное статьей 356 Уголовного кодекса (измена государству),
– говорится в официальном сообщении.
Кроме того, там отмечено, что закон устанавливает штраф за преступления против государства в размере от 500 до 50 000 базовых величин (от 73 тысяч до 2,7 миллиона гривен).Обратите внимание! Беларусь – это единственная страна в Европе, в которой могут применить смертную казнь как высшую меру наказания. Перегнал Лукашенко в этом вопросе даже Путина – в России на законодательном уровне запрещено казнить людей.
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