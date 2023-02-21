В Беларуси ввели смертную казнь за госизмену

Очевидно, что диктаторский режим Александра Лукашенко собрался казнить тех граждан, которые не согласны с режимом. Собственно, парламент Беларуси принял закон, предусматривающий применение смертной казни к "государственным предателям".

Во вторник, 21 февраля, белорусские депутаты приняли закон о казни для чиновников за госизмену. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

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Закон касается чиновников и военных

Отметим, что Палата представителей – нижняя палата парламента Белорусов. Также существует верхняя палата – Совет Республики. Важно, что принятие этого закона о смертной казни для чиновников и военнослужащих инициировал народный избранник по имени Дубов Александр Васильевич.

Законом предусмотрена возможность применения наказания в виде казни к должностным лицам, занимающим государственные посты, и лиц, на которых распространяется статус военнослужащего, совершивших преступление, предусмотренное статьей 356 Уголовного кодекса (измена государству),

– говорится в официальном сообщении.

Кроме того, там отмечено, что закон устанавливает штраф за преступления против государства в размере от 500 до 50 000 базовых величин (от 73 тысяч до 2,7 миллиона гривен).

Что происходит в Беларуси: последние новости

Расследователям удалось установить, что белорусские удобрения продолжают попадать на рынки Европы, несмотря на санкции. Эксперты обнаружили по меньшей мере две компании-прокладки, которые "помогали" государственному предприятию Лукашенко торговать с иностранными поставщиками.

В то же время недавно стало известно, что Александр Лукашенко надумал создавать в Белоруссии так называемое "народное ополчение". Нужно оно ему для того, чтобы "защищаться", однако пока неизвестно от кого.

Также вспомним, что осенью 2022 года загадочно скончался глава министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов предположил, что его мог убрать Кремль.

Беларусь – это единственная страна в Европе, в которой могут применить смертную казнь как высшую меру наказания. Перегнал Лукашенко в этом вопросе даже Путина – в России на законодательном уровне запрещено казнить людей.