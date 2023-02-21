У Білорусі запровадили смертну кару за держзраду

Вочевидь, диктаторський режим Александра Лукашенка зібрався страчувати тих громадян, які незгодні з режимом. Власне, парламент Білорусі ухвалив закон, який передбачає застосування смертної кари до "державних зрадників".

У вівторок, 21 лютого, білоруські депутати ухвалили закон про страту для чиновників за держзраду. Про це інформує 24 Канал з посиланням на пресслужбу Палати представників Національних зборів Білорусі.

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Закон стосується чиновників та військових

Зауважимо, що Палата представників – нижня палата парламенту Білорусів. Також існує верхня палата – Рада Республіки. Важливо, що ухвалення цього закону про смертну кару для чиновників та військовослужбовців ініціював народний обранець, на ім'я Дубов Алєксандр Васильович.

Законом передбачено можливість застосування покарання у вигляді страти до посадових осіб, які обіймають державну посаду, та осіб, на яких поширюється статус військовослужбовця, які вчинили злочин, передбачений статтею 356 Кримінального кодексу (зрада державі),

– йдеться в офіційному повідомленні.

Окрім того, там зазначено, що закон встановлює штраф за злочини проти держави у розмірі від 500 до 50 000 базових величин (від 73 тисяч до 2,7 мільйона гривень).

Що коїться в Білорусі: останні новини

Розслідувачам вдалось встановити, що білоруські добрива продовжують потрапляти на ринки Європи, попри санкції. Експерти виявили щонайменше дві компанії-прокладки, які "допомагали" державному підприємству Лукашенка торгувати з іноземними постачальниками.

Водночас не так давно стало відомо, що Алєксандр Лукашенко надумав створювати в Білорусі так зване "народне ополчення". Потрібне воно йому для того, аби "захищатись" – однак поки невідомо від кого.

Також згадаємо, що восени 2022 року загадково помер очільник міністерства закордонних справ Білорусі Владімір Макей. Ексспівробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов припустив, що його міг прибрати Кремль.

Білорусь – це єдина країна в Європі, в якій можуть застосувати смертну кару як найвищу міру покарання. Обігнав Лукашенко в цьому питання навіть Путіна – себто в Росії на законодавчому рівні заборонено страчувати людей.