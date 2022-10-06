СМИ пишут, что протезы с контейнера в Песках-Радьковских из стоматологии: объяснение полиции

В поселке Пески-Радьковские полиция нашла контейнер. Среди брошенных оккупантами вещей был пластиковый контейнер с остатками зубов и зубными протезами.

В иностранных медиа появилось предположение, что протезы не принадлежат жертвам российских издевательств. На брифинге начальник Следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов ответил на него и рассказал о деталях расследования.

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Немецкое издание считает, что протезы не принадлежат замученным

Журналисты Bild побывали в деоккупированном селе и местные жители подтвердили пытки со стороны российских солдат. Они также опросили местного жителя Песок-Радьковских, утверждающего, что все зубные протезы принадлежат ему.

Стоматолог Сергей из Песков-Радьковских поделился, что оккупанты обокрали его дом.

Эти зубы похожи на те, что из моей коллекции, которые здесь были разграблены,

– отметил стоматолог.

Он предполагает, что россияне подумали, что протезы из настоящего золота. Потому и забрали их с собой.

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Полиция отреагировала на такие предположения

Сергей Болвинов говорит, что вся информация о произошедшем в поселке сейчас проверяется. В частности, в полиции уже назначили молекулярно-генетическую экспертизу.

Она поможет идентифицировать людей, которым принадлежат вырванные зубные протезы по ДНК. Также начальник полиции отметил, что личность стоматолога, считающего, что протезы из его коллекции, уже установлена. В ближайшее время полиция допросит его.

О количестве протезов и людях, которым их вырвали, пока не говорят. Детальнее об этом впоследствии можно будет узнать от экспертов.

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Контейнер с зубными протезами: что известно

В подвале одного из домов в освобожденном ВСУ поселке Пески-Радьковские нашли пыточную. Полицейские начали документировать преступления, которые совершили там россияне. В пыточной также нашли коробку с вырванными зубными протезами.

Минобороны Украины распространило фотографию с жутким контейнером и предположили, что это результаты пыток оккупантов. В министерстве сравнили россиян с нацистами, которые во время Второй Мировой вырывали зубы своим жертвам.

Минобороны Украины о найденном контейнере с протезами:

Главные версии того, откуда взялись протезы:

Первая – захватчики вырывали зубы, нанося бесчеловечную пытку пленным.

– захватчики вырывали зубы, нанося бесчеловечную пытку пленным. Вторая – зубные протезы вырвали у мертвых, чтобы запугивать людей или ради наживы.

– зубные протезы вырвали у мертвых, чтобы запугивать людей или ради наживы. Третья – содержимое контейнера – часть частной коллекции местного стоматолога.

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