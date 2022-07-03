Снаряд прилетел в спальню: 12-летний Стас потерял часть черепа после удара – щемящие кадры

12-летний Стас дважды убегал от войны. Сначала семья выехала из Донецка. Однако 10 июня в дом мальчика в Харьковской области влетел российский снаряд. После чего он потерял часть черепа.

Раненый ребенок сейчас находится в больнице Харькова, куда его доставили из Изюмского района. Трагическую историю Стаса 24 каналу рассказала наш корреспондент из Харькова Анна Черненко.

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Дважды убегал от войны

Мальчику всего 12 лет. Он родом из Донецкой области. Еще в начале 2014 года он пострадал от рук врага. Тогда у него случился сильный испуг и начались проблемы с речью. Поэтому семья вынуждена была бежать от войны.

А уже в 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение, родители забрали Стаса из Краматорска под Изюм, в село Грушеваха. Однако и там ребенок ощутил последствия от циничных действий россиян.

Российский снаряд попал в спальню ребенка

В Изюмском районе вражеский снаряд попал в дом неподалеку, где жила семья. Им пришлось перебраться к соседям. Однако уже на следующий вечер, ракета попала в дом семьи.

Снаряд взорвался прямо над спальней ребенка. Сейчас мальчик находится в очень тяжелом состоянии. Сестра раненого ребенка Оксана вспомнила эти ужасные события.

Влетел снаряд, в крыше он взорвался. К нему влетело прямо в спальню. Все на малого упало. Спасло только то, что он вместе с папой как раз вовремя под кровать залезли,

– поделилась Оксана.

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Ребенок не мог узнать родных

Так, мальчику повредило голову, у него была открытая черепно-мозговая травма. Сейчас он не имеет 20% черепа ото лба и почти до затылка.



12-летний Стас пострадал от рук россиян / Фото 24 канала

"Он никого не узнавал. Я приехала, спрашиваю, помнишь ли ты меня? Он говорит да, помню. И потом начала его поднимать быстро, уже на ножки становится", – рассказала сестра.

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Помочь семье можно на счет Лидии Николаевны Лях​.