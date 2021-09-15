Снимал убийство на телефон: в Кременчуге жестко расправились с бабушкой

В Кременчуге Полтавской области нашли изуродованное тело 79-летней женщины. Оно лежало возле одной из многоэтажек. Впоследствии задержали подозреваемого.

По словам правоохранителей, он не только жестоко убил пенсионерку. Мужчина якобы снимал это все на мобильный телефон.

Другое событие Провел пенсионера домой и убил: на Львовщине будут судить злоумышленника – фото

Тело было обнаженным

Об обнаружении убитой сообщил в полицию прохожий. Он отметил, что на обнаженном теле практически нет "живого места". Оказалось, что эта женщина была жительницей дома, возле которого ее нашли.

Оперативники узнали, куда шел и как выглядел злоумышленник. Это помогло установить район, в котором он живет. Эту территорию начали обрабатывать и действительно заметили 27-летнего подозреваемого. Он на тот момент уже переоделся и шел в неизвестном направлении.

Место убийства пенсионерки на Полтавщине: смотрите видео Нацполиции

Видео хотел сохранить

После задержания правоохранители изъяли у мужчины вещественные доказательства. В частности, забрали и телефон, где было видео процесса жестокого убийства.

Сейчас начали устанавливать, был ли человек в момент совершения преступления в алкогольном или наркотическом опьянении. Задержанный сразу признался в том, что убил старушку.

Ходила подкармливать животных

В полиции Полтавщины сообщили, что старушка часто выходила рано утром на улицу. Она это делала, чтобы подкармливать бездомных животных. Об этом рассказали правоохранителям местные жители.



Задержание подозреваемого в убийстве женщины / Фото Уголовного розыска

Что грозит за такое преступление

Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Если вина задержанного будет доказана, он может провести в тюрьме до 15 лет. Однако мужчину могут признать душевнобольным, поэтому он отправится на принудительное лечение в специализированное учреждение.