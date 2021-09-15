Знімав вбивство на телефон: у Кременчуці жорстко розправилися з бабусею

У Кременчуці на Полтавщині знайшли понівечене тіло 79-річної жінки. Воно лежало біля однієї з багатоповерхівок. Згодом затримали підозрюваного.

За словами правоохоронців, він не лише жорстоко вбив пенсіонерку. Чоловік нібито знімав це все на мобільний телефон.

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Тіло було оголеним

Про виявлення вбитої повідомив у поліцію перехожий. Він зазначив, що на оголеному тілі практично немає "живого місця". Виявилося, що ця жінка була мешканкою будинку, біля якого її знайшли.

Оперативники дізналися, куди йшов і як виглядав зловмисник. Це допомогло встановили район, у якому він живе. Цю територію почали опрацьовувати й справді помітили 27-річного підозрюваного. Він на той момент вже перевдягнувся та йшов у невідомому напрямі.

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Відео хотів зберігати

Після затримання правоохоронці вилучили в чоловіка речові докази. Зокрема, забрали й телефон, де було відео процесу жорстокого вбивства.



Наразі почали встановлювати чи був чоловік у момент скоєння злочину в алкогольному чи наркотичному сп'янінні. Затриманий одразу зізнався в тому, що вбив стареньку.

Ходила підгодовувати тварин

У поліції Полтавщини повідомили, що старенька часто виходила рано-вранці на вулицю. Вона це робила, щоб підгодовувати безпритульних тварин. Про це розповіли правоохоронцям місцеві мешканці.



Затримання підозрюваного у вбивстві жінки / Фото Карного розшуку

Що загрожує за такий злочин

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Якщо вину затриманого доведуть, він може провести у в'язниці до 15 років. Проте чоловіка можуть визнати психічнохворим, тому він відправиться на примусове лікування в спеціалізованому закладі.