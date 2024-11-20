Солдаты КНДР, прибывшие в Курскую область 12 ноября изнасиловали свою преподавательницу русского языка. 28-летняя женщина прибыла из Российского университета дружбы народов, чтобы адаптировать северокорейцев.

Инцидент произошел в селе Кромские Быки Курской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на оппозиционные российские телеграм-каналы.

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Как в России работает культурная адаптация солдат КНДР

12 ноября в Курской области России произошел инцидент с участием солдат КНДР, которые совершили групповое изнасилование преподавательницы из Российского университета дружбы народов (РУДН). 28-летняя женщина прибыла в регион для преподавания русского языка военным из Северной Кореи.

Как сообщается, нападение произошло в селе Кромские Быки, которое расположено примерно в 15 километрах от зоны боевых действий. Пострадавшая, по имени Анна, была привлечена к программе адаптации солдат, инициированной Министерством обороны РФ совместно с филологическим факультетом РУДН. Программа должна была способствовать их ознакомлению с языком, культурой и бытовыми реалиями России.

По словам Анны, она проснулась ночью от того, что ее душили. Группа солдат, общаясь на корейском, связала ее, заклеила рот и наносила удары. Далее они начали поочередно ее насиловать, сопровождая это словесными унижениями.

Нападение длилось около двух часов, после чего женщине удалось убежать, когда нападавшие отвлеклись на поиски алкоголя.

Анна обратилась в правоохранительные органы, однако опасается, что нападавших могут просто вернуть в КНДР, чтобы избежать дипломатических осложнений со страной, которую Россия считает "дружественной". Из-за схожести внешности солдат ей трудно точно определить их количество, но считает, что их было четверо или пятеро.

Рассказ о нападении от потерпевшей: смотрите видео