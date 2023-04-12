Сотрудника фонда "Вернись живым" обвинили в избиении: реакция организации

Бывшая девушка аналитика фонда "Вернись живым" обвинила его в неоднократном избиении. Пара проживала вместе некоторое время.

Надежда Сазонова написала, что впервые Александр Бурлака ударил ее в апреле 2021 года. Тогда девушка никому об этом не рассказала, ведь он "рыдал, клялся и божился, что это никогда не повторится".

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Что известно об обвинении в насилии аналитика фонда "Вернись живым"

По словам девушки, тогда, в апреле 2021 года, они поссорились из-за того, что мужчина уделял внимание всем своим бывшим и бывшим поклонницам.

Я решила вернуться в Сумы, крикнула ему: "Тебе есть с кем здесь оставаться". За что получила разбитую губу и лужу крови на белой футболке,

– вспомнила девушка.

Она показала, как тогда выглядела разбитая губа и заверила, что это не был герпес.



Девушка показала разбитую губу / Фото с ее страницы в фейсбуке

Девушка вспомнила, что ее бывший парень Александр Бурлака во время проживания вместе кричал на нее, эксплуатировал, заставлял бежать домой со встречи с подругой, потому что "он не может самостоятельно разогреть еду".

Он кричал за неудобные подушки, за вещи не на своих местах, за недостаточно правильную пищу, и все меньше и меньше вообще со мной говорил. Я придумывала миллионы тем для разговоров, но он всегда делал вид, что не слышит. Я сама перестала себя слушать, все мои мысли и идеи казались мне ничтожными,

– вспомнила Надежда Сазоновп.

По словам девушки, второй раз он ее избил, когда к ним приехал друг из Турции. Она говорит, что Александр не хотел, чтобы они появлялись на людях вместе, ведь якобы "сначала надо стать человеком".

Перед Днем Независимости он подвернул ногу и забрал девушку из встречи с друзьями, чтобы она приготовила ему есть.

"Потом раскритиковал мой борщ, что он недостаточно вкусный. Я умоляла его поговорить со мной, но это его "достало" и он наставил мне синяков по всему телу. Тогда я рассказала все друзьям. Они обещали с ним поговорить, но я же понимала, какой ад ждет меня, когда мы снова окажемся вдвоем", – вспомнила Надежда.

Она также рассказала, что парень заставлял ее ходить в магазин в полночь. Также, по словам девушки, она покупала наркотики.

"Он знал, чего я боюсь больше всего. Я тоже знаю, чего он больше всего боится – огласки правды. Хотелось бы сказать, что я где-то украсила или преувеличила, но, к сожалению, вообще нет. Это действительно происходило со мной", – написала девушка.

Некоторое время они жили в Умани, когда началась полномасштабная война. Девушка рассказала, что она в то время переписывалась со своей терапевтом. Поэтому добавила скриншоты переписки. Говорит, что больше никаких доказательств нет, ведь "при попытке включить диктофон он из кулака выключал меня".

Скриншоты переписки, которые предоставила Надежда Сазоновп

Также девушка вспомнила, что спала она всегда на полу: "... потому что он категорически отказывался делить со мной диван. Когда я плакала перед сном, он подходил и избивал меня ногами, чтобы заткнулась".

Что ответили в фонде

В фонде "Вернись живым" в комментариях под публикацией Надежды отреагировали на ситуацию. Там написали, что им очень грустно читать подобные вещи.

Александр недавно присоединился к нашей команде и прошел испытательный срок. Любые проявления насилия недопустимы и не толерируются фондом,

– заявили в фонде.

Там заверили, что начали по этому поводу внутреннюю проверку.

Ни один человек не имеет права прибегать к психологическому, сексуальному, физическому насилию или пренебрежению другим человеком. Пострадавшие могут обратиться по телефонам национальной "горячей линии" по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации: 0 800 500 335 (с мобильного или стационарного) или 116 123 (с мобильного). Подробнее о том, что делать – читайте здесь



Куда обращаться в случае домашнего насилия / Инфографика UNFPA